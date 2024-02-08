Caleg DPRD Perindo Antonius Riyanto Tampung Aspirasi Warga Kampung Sawah Cilincing Jakut

JAKARTA - Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Jakarta Dapil 2 dari Partai Perindo, Antonius Riyanto Saputro, menyapa dan menampung aspirasi warga Kampung Sawah, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/2/2024).

Pantauan di lokasi, Antonius mengenakan seragam Perindo yang bersimbol partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Perindo Jakarta Utara itu tak segan menjabat tangan warga. Lebih dari 100 warga Kampung Sawah terlihat memadati lokasi yang berada di RT 007, RW 011 itu.

“Selamat sore bapak ibu Kampung Sawah, salam kenal. Kami mewakili Perindo, datang untuk mendengar aspirasi warga,” kata Antonius dalam sambutannya.

Antonius turut memaparkan visi misi dan program kerja Partai Perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.