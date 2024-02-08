Ingatkan Masyarakat Coblos Caleg Perindo, Yusuf Mansur: Pojok Kanan Bawah

JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur mengingatkan masyarakat untuk memilih caleg-caleg dari Partai Perindo, baik tingkat DPR RI hingga kabupaten/kota.

Untuk itu, ia menunjuk tempat caleg-caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu berada di pojok kanan bawah pada kertas suara.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri bazar murah yang digelar Partai Perindo di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

"Ini Pak Wahyu caleg DPRD DKI Jakarta nomor 5 saya nomor satu untuk (DPR RI) Partai Perindo, nomor 16 paling ujung bawah kanan," kaya Mansur di lokasi.

Dalam kesempatan tersebut, Iva Yati yanh merupakan warga setempat menyatakan merasakan betul manfaat dari program dari Partai Perindo.