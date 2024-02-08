Tiba di Lokasi Bazar Murah di Cilangkap, Yusuf Mansur Diserbu Warga untuk Foto Bersama

JAKARTA - Partai Perindo kembali menggelar bazar Murah bagi masyarakat. Kali ini, lokasi yang dipilih berada di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman.

Pantauan di lokasi, UYM beserta Wahyu tiba di lokasi sekira pukul 14.22 WIN. Menyadari kedatangan UYM, peserta yang didominasi ibu-ibu itu pun langsung menyerbu untuk meminta foro bersama.

Dengan penuh senyum, UYM pun memenuhi permintaan ibu-ibu. Beberapa dari mereka, menyatakan kegembirannya saat bisa mengabadikan momen dengan ustad yang biasa mereka lihat di layar televisi.

"Senang, soalnya biasanya cuman bisa lihat di tv," ujar seorang warga.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

(Khafid Mardiyansyah)