Pelaku Sodomi Belum Tertangkap, RPA Perindo Dampingi Korban Siswa SMP di Jakut

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), mendampingi atau mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kota Jakarta Utara.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Perindo, Amriadi Pasaribu dalam sesi pendamping kepada korban di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (9/2/2024).

"Saya ketemu penyidik yang menangani kasus anak dicabuli oleh seorang laki-laki usianya 30 tahun. Pelaku inisial BJ. Itu dia kenal melalui media sosial. Korbannya adalah seorang anak kelas 1 SMP laki-laki, dilakukan sodomi," ujar Amriadi.

Ia menyebutkan, pihak keluarga sudah membuat laporan dan RPA Perindo turut mendampingi.

"Sempat awalnya ada gelagat belum di proses, saat saya datangi ketemu dengan PPA, mereka baru respon dengan baik dan profesional. Saya diperlihatkan hasil visum memang ada luka di anusnya. Itulah hasil visum. Setelah koordinasi tersebut kita lakukan pendampingan pemeriksaan," jelasnya.

Pelaku kata Amriadi masih berkeliaran di Jakarta Utara dan belum tertangkap hingga saat ini.

"Kita akan koordinasi dengan RT dan RW agar membawa pelaku ke Polres Jakarta Utara setelah BAP tanggal 19, RPA Perindo bekerja sama dengan RT dan RW setempat agar tidak terjadi kejadian serupa terhadap anak-anak lainnya," paparnya.

Amriadi mengungkapkan kondisi anak korban sangat trauma, dia juga kelihatan murung. Melihat medsos saja korban kini ada rasa takut, sekolahnya terganggu, sehingga malas ke sekolah.

"Kita dampingi secara psikologis agar korban bisa didampingi LPSK dan LBH. Kita akan mengambil surat rekomendasi dari penyidik kepolisian," kata dia.