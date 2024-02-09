Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didatangi Diska Resha Putra Caleg Perindo, Warga Pancoran: Orangnya Cerdas Banget

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |20:05 WIB
Didatangi Diska Resha Putra Caleg Perindo, Warga Pancoran: Orangnya Cerdas Banget
Warga Pancoran. (Foto: Ravie Wardani)
JAKARTA - Calon anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Dapil 8 Jakarta Selatan yang diusung Partai Perindo, Diska Resha Putra, menyapa warga Cikoko Barat Dalam 1, Pancoran, Jakarta Selatan, Jum'at (9/2/2024) sore.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Diska yang hadir mengenakan busana sederhana langsung disambut hangat warga setempat.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Diska Ajak Gen Z Buka Bisnis Lewat Program Unggulan Kelurahan Berdikari 

Dalam kunjungannya, Diska juga menampung berbagai keluhan warga mulai dari sistem pendidikan, penyediaan lapangan kerja, hingga harga sembilan bahan pokok (sembako).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 8 Jakarta Selatan nomer urut 1 itu juga sempat membagikan pengalamannya selama menjadi warga ibu kota.

"Saya punya cita-cita bu, karena di 2007 saat itu kita pernah mengalami musibah banjir kiriman dari sungai Katulampa, rumah saya satu loteng habis karena banjir. Saya ngerasain waktu SMP nasi bungkus dilempar dari perahu karet," kata Diska kepada warga Cikoko Barat Dalam 1, Pancoran, Jakarta Selatan hari ini.

Asih, Salah satu warga yang hadir dalam kunjungan caleg dari Partai Perindo ini mengaku sangat mengagumi sosok Diska.

 BACA JUGA:

"Saya salut banget, orangnya cerdas banget, Insha Allah saya milih dia," kata Asih kepada MNC Portal Indonesia.

Asih bersama puluhan warga lainnya juga mengikuti program sembako murah yang diinisiasi Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo tersebut.

