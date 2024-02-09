Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Diska Ajak Gen Z Buka Bisnis Lewat Program Unggulan Kelurahan Berdikari

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |19:23 WIB
Caleg Perindo Diska Ajak Gen Z Buka Bisnis Lewat Program Unggulan Kelurahan Berdikari
Caleg Perindo Diska (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Dapil 8 Jakarta Selatan yang diusung Partai Perindo, Diska Resha Putra, menyapa warga Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Jum'at (9/2/2024) sore.

Saat tiba di lokasi, pria 31 tahun itu langsung disambut hangat warga setempat. Tak jarang, warga yang didominasi ibu rumah tangga itu mengajak sang caleg berfoto bersama.

"Ada emak-emak dihadapan saya ini, tanpa emak-emak mungkin nggak ada penerus bangsa yang terlahir," kata Diska menyapa warga Cikoko Barat, Pancoran, Jakarta Selatan hari ini.

Kepada MNC Portal Indonesia, Diska lalu menjelaskan pemaparan program unggulannya di Pemilu 2024. Dia menamakan program tersebut yakni Kelurahan Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri).

Topik Artikel :
UMKM Perindo Caleg Perindo
