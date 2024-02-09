Keakraban Warga Cipayung Mancing Bareng Caleg Perindo Ustadz Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu secara aktif turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di seluruh Indonesia.

Hal ini dilakukan oleh Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dari Partai Perindo KH. Yusuf Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6, Wahyu Nur Iman di Pemancingan Lele Harian Pak Slamet, jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

BACA JUGA:

Tampak puluhan warga khususnya bapak-bapak menyambut baik kehadiran kedua caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu. Mereka pun menunggu giliran untuk bersalaman dengan caleg dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

Pada kesempatan itu, kedua caleg tersebut menyelenggarakan mancing berkah bersama warga menjelang masa tenang kampanye pemilu 2024. Terlihat sejumlah bapak-bapak menggunakan kaos Partai Perindo sambil fokus memancing lele di empang tersebut.

BACA JUGA:

Tampak dari mereka juga turut mengabadikan momen dengan berfoto bersama Ustaz Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman. Misalnya seperti Lalan Suherlan (51) yang berhasil mendapatkan seekor lele dari giat mancing berkah itu.

"Hore mantap,"kata Ustaz Yusuf Mansur.