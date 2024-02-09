Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Indramayu

INDRAMAYU - Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jabar 8 Dean Herdesviana bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XII Ahmad Farabi, menggelar bazar minyak goreng murah, di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (9/2/2024).

Bazar tebus minyak goreng murah ini disambut antusias masyarakat setempat. Warga yang sudah menunggu langsung menyerbu penjualan minyak goreng saat bazar dibuka. Sebanyak 500 liter minyak goreng pun ludes diserbu warga yang hanya menebus murah Rp5.000 per liternya.

Dean Herdesviana mengatakan, Kegiatan bazar ini merupakan bentuk kepedulian partai Perindo untuk membantu kebutuhan warga. Terlebih, harga minyak goreng di pasaran saat ini sedang melambung, yakni mencapai Rp16.000 per liter.

"Kegiatan bazar minyak goreng murah ini tujuannya untuk membantu masyarakat dari keterbatasan ekonomi, khususnya soal bajet-bajet sembako dalam rumah tangganya," kata dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), disela kegiatan bazar minyak goreng murah.

Dean mengungkapkan, bahwa bazar minyak goreng murah ini menjadi bukti nyata kehadiran partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu dalam membantu masyarakat. Menurutnya, minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan.

"Di Jabar delapan ini kita sudah meluncurkan ribuan liter minyak goreng dalam kegiatan bazar murah. Untuk di Indramayu kita siapkan ada kurang lebih 500 botol minyak goreng, di mana satu botolnya berisi 1 liter. Insya Allah jika ada permintaan masyarakat lagi dan kita lihat titiknya tepat pasti kita luncurkan," ungkap dia.

Selain menggelar bazar minyak goreng murah, Dean juga memberikan kartu KTA berasuransi Partai Perindo kepada ratusan warga Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Indramayu, serta mensosialisasikan manfaat dari KTA tersebut.

"Saya mensosialisasikan pentingnya KTA, mengaktifkan KTA untuk tim ini, bahwa ini sebuah kontrak politik, dimana caleg dari Perindo tidak akan lari, Caleg dari partai Perindo insya Allah amanah dan berani berjanji, belum jadi anggota legislatif saja dia sudah mau berkorban, salah satunya dengan seperti ini, panas-panasan bareng masyarakatnya," terang Dean.

Sementara, Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar XII, Ahmad Farabi menyampaikan, Partai Perindo sejak lama fokus pada program memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui pembagian gerobak bagi pelaku UMKM.

"Partai Perindo itu terkenal dengan UMKM nya, kita sudah menyalurkan ratusan gerobak dan modal usaha buat para UMKM," ujar dia.