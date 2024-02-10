Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Migor Murah Perindo, Warga Depok Sangat Terbantu

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |14:14 WIB
Bazar Migor Murah Perindo, Warga Depok Sangat Terbantu
Warga Depok (foto: dok ist)
DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok No.1 Cut Afrida Yani dan No.4 Muhammad Sofyan menggelar kampanye akbar terakhir di Lapangan Kota Merdeka, Depok, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2024). Salah satu agenda yang dilaksanakan dalam kampanye ini yakni mengadakan minyak murah untuk masyarakat.

Bagi masyarakat Sukmajaya yang telah memiliki kupon tebus minyak murah maka dapat membeli minyak goreng 1 liter seharga Rp5.000.

“Minyak goreng harganya Rp5 ribu kalau di pasar biasanya Rp14 ribu,” tutur Satini warga Sukmajaya.

Dirinya mengaku jika tebus minyak murah ini sangat membantu. Pasalnya saat ini sembako sedang tinggi semua. Hal tersebut sering membuatnya kebingungan mengatur keuangan agar kebutuhan pokok benar-benar terpenuhi.

“Sangat membantu buat saya ibu-ibu rumah tanggak yang tidak memiliki pekerjaan,” kata Satini.

Untuk itu, Satini berharap Cut Afrida dan Muhamad Sofyan bisa menjadi anggota legislatif yang mewakili Depok sehingga bisa terus memajukan dan menyejahterakan masyarakat Depok.

“Mudah-mudahan Depok lebih baik lagi, ngurus surat-surat KIS (Kartu Indonesia Sehat) biar gampang enggak dipersulit. Termasuk juga konsisten dalam mengadakan sembako murah,” tutur Satini.

