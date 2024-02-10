Datang ke Mampang, Caleg Perindo Alva Ruslina Sampaikan Pesan Ketum Kowani

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina menyampaikan pesan pada warga, khususnya ibu-ibu di Jalan Mampang Prapatan II, RW 8, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/2/2024) tentang pesan Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo dalam Pemilu 2024.

"Saya imbau sesuai arahan Bu Giwo, Ketum Kowani agar perempuan memilih perempuan supaya keberadaan perempuan di Parlemen itu semakin banyak," ujarnya di lokasi, Sabtu (10/2/2024).

BACA JUGA: Caleg Perindo Vicky Prasetyo Yakin Menang Pemilu dan Raih Satu Kursi di DPR RI

Perempuan yang juga anggota Kowani itu menerangkan, Kowani sejatinya mendukung para anggotanya yang hendak maju sebagai Caleg DPRD DKI Jakarta, termasuk dia. Sebabnya, hanya perempuanlah yang bisa mewakili suara perempuan di Indonesia, khusus perempuan di Jakarta.

Kehadiran Alva ke Mampang sejatinya untuk mensosialisasikan dirinya yang maju sebagai Caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 6 untuk kertas suara anggota DPRD DKI. Dia juga melakukan sosialisasi terkait Partai Perindo yang menjadi peserta Pemilu 2024, yang mana Partai Perindo merupakan partai yang berpihak pada masyarakat kecil.

Wakil Ketua DPW RPA Perindo itu juga mensosialisasikan tentang kertas suara pada puluhan ibu-ibu di RW 03 tersebut. Kehadirannya sekaligus untuk menyerap aspirasi warga, khususnya ibu-ibu lantaran dia fokus menyoroti persoalan perempuan dan anak.

"Saya lebih pada perempuan dan anak dan Insyaallah kalau saya jadi saya akan meneruskan aspirasi dari ibu-ibu semuanya," tutur Alva.

Dalam kesempatan itu, Alva berpesan pada ibu-ibu untuk memilih pemimpin masa depan Indonesia berdasarkan track recordnya. Capres-cawapres yang memiliki track record terbaik adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung Partai Perindo.