Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Permudah Serap Aspirasi Rakyat, Caleg Perindo Michael Bagi Nomor Kontak di Kapuk Muara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |12:26 WIB
Permudah Serap Aspirasi Rakyat, Caleg Perindo Michael Bagi Nomor Kontak di Kapuk Muara
Caleg Perindo Michael di Penjagalan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar membagikan kartu nama dengan kontak agar dapat menyerap aspirasi rakyat.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan bazaar murah bersama warga Kapuk Muara di Jalan Kapuk Muara Raya, RW5, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (10/2/2024).

"Perindo memiliki program gerobak, karena kami yakin warga Jakarta sebenarnya mau bekerja keras mau berusaha, tapi selalu kendalanya modal usaha, atau tidak punya lapak. Kalau pas rumahnya di pinggir jalan untung tapi kalau di dalam gang susah, mau cari lapak mahal," ujar Michael.

Ia mengaku hendak mendorong program gerobak Perindo itu bisa menjadi program pemerintah. Partai Perindo disebutkan Michael telah memberikan bantuan ribuan gerobak UMKM di Jakarta, namun yang dibutuhkan jauh lebih banyak.

"Jadi saya minta tolong kepada bapak ibu kalau ingin ekonomi kita maju tolong beri kesempatan, agar ketika saya terpilih menjadi anggota dewan mewakili ibu-ibu semua saya dapat memperjuangkan program-program untuk UMKM dan penciptaan lapangan kerja di Jakarta," kata dia.

Michael Sianipar dalam kesempatan tersebut membagikan kartu nama yang berisikan nomor kontaknya agar rakyat dapat menghubungi nya langsung bila memiliki masalah di tempat tinggalnya masing-masing.

"Nanti saya bagikan kartu nama ada nomor hp WA nya, karena saya ingin ibu-ibu jika ada permasalahan bingung mau mengadu ke siapa bisa menghubungi saya. Saya belum menjadi anggota dewan masih calon tapi komitmen saya ingin menjadi wakil rakyat yang bisa diandalkan," jelas Michael Sianipar.

"Makanya saya datang kemari ingin salam satu per satu, saya kasih kartu nama tolong disimpan, kalau nanti saya menjadi anggota dewan nanti ibu-ibu ada masalah bisa kontak. Saya harap silahturahmi ini kita jaga," tutur Michael.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement