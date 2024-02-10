Permudah Serap Aspirasi Rakyat, Caleg Perindo Michael Bagi Nomor Kontak di Kapuk Muara

JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, dan Penjaringan) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Michael Victor Sianipar membagikan kartu nama dengan kontak agar dapat menyerap aspirasi rakyat.

Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri kegiatan bazaar murah bersama warga Kapuk Muara di Jalan Kapuk Muara Raya, RW5, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara pada Sabtu (10/2/2024).

"Perindo memiliki program gerobak, karena kami yakin warga Jakarta sebenarnya mau bekerja keras mau berusaha, tapi selalu kendalanya modal usaha, atau tidak punya lapak. Kalau pas rumahnya di pinggir jalan untung tapi kalau di dalam gang susah, mau cari lapak mahal," ujar Michael.

Ia mengaku hendak mendorong program gerobak Perindo itu bisa menjadi program pemerintah. Partai Perindo disebutkan Michael telah memberikan bantuan ribuan gerobak UMKM di Jakarta, namun yang dibutuhkan jauh lebih banyak.

"Jadi saya minta tolong kepada bapak ibu kalau ingin ekonomi kita maju tolong beri kesempatan, agar ketika saya terpilih menjadi anggota dewan mewakili ibu-ibu semua saya dapat memperjuangkan program-program untuk UMKM dan penciptaan lapangan kerja di Jakarta," kata dia.

Michael Sianipar dalam kesempatan tersebut membagikan kartu nama yang berisikan nomor kontaknya agar rakyat dapat menghubungi nya langsung bila memiliki masalah di tempat tinggalnya masing-masing.

"Nanti saya bagikan kartu nama ada nomor hp WA nya, karena saya ingin ibu-ibu jika ada permasalahan bingung mau mengadu ke siapa bisa menghubungi saya. Saya belum menjadi anggota dewan masih calon tapi komitmen saya ingin menjadi wakil rakyat yang bisa diandalkan," jelas Michael Sianipar.

"Makanya saya datang kemari ingin salam satu per satu, saya kasih kartu nama tolong disimpan, kalau nanti saya menjadi anggota dewan nanti ibu-ibu ada masalah bisa kontak. Saya harap silahturahmi ini kita jaga," tutur Michael.