HOME NEWS NEWS

Datangi Warga Mampang, Caleg Perindo Alva Ruslina Berpesan Pilih Pemimpin Lihat Track Recordnya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:11 WIB
Datangi Warga Mampang, Caleg Perindo Alva Ruslina Berpesan Pilih Pemimpin Lihat Track Recordnya
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina melakukan sosialisasi dan tebus bazar murah di kawasan Jalan Mampang Prapatan II, RW 8, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/2/2024) ini. Alva pun berpesan pada warga, khususnya ibu-ibu untuk memilih pemimpin masa depan Indonesia berdasarkan track recordnya.

"Saya berpesan saat pemilu, ibu-ibu jangan ada yang ribut dalam memilih, lalu sebelum memilih lihat track racordnya dahulu agar tak menyesal, dan jangan terpengaruh dengan money politik karena adanya money politik membuat negara kita banyak koruptor," ujar Alva di hadapan ibu-ibu kawasan RW 03, Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2024).

 BACA JUGA:

Dia menerangkan, sejatinya salah satu Capres-cawapres yang memiliki track record terbaik adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung Partai Perindo. Ganjar-Mahfud juga memiliki program yang memihak pada masyarakat kecil, salah satunya Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana.

Selain menitipkan pesannya pada warga, Caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 6 untuk kertas suara anggota DPRD DKI itu juga melakukan sosialisasi terkait Partai Perindo yang menjadi peserta Pemilu 2024, yang mana Partai Perindo merupakan partai yang berpihak pada masyarakat kecil. Dia juga mensosialisasikan dirinya sebagai Caleg dari Partai Perindo.

Halaman:
1 2
      
