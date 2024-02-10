Caleg Perindo Vicky Prasetyo Yakin Menang Pemilu dan Raih Satu Kursi di DPR RI

DEPOK — Caleg DPR RI Dapil Jabar VI Vicky Prasetyo yakin dapat memenangkan pemilu 2024, dan meraih saru kursi di DPR RI. Hal ini disampaikan olehnya dalam kampanye terakhir, Fun Day di Lapangan Kota Merdeka, Depok, Sabtu (10/2/2024).

“Hari ini ada acara fun day pastinya ada jalan santai, ada sunatan masal juga, acara yang pasti melibatkan diri bersama-sama kepada masyarakat,” ucap Vicky Prasetyo.

“Aku optimis Jabar VI bisa merebut satu kursi dari Kota Bekasi ada 12 kecamatan, tim sudah terstruktur di 56 kelurahan sudah terstruktur baik kemudian di Kota ada 11 kecamatan 36 kelurahan,” lanjutnya lagi.

Untuk memenangkan bangku DPR RI, Vicky berharap nantinya setiap TPS bisa memberikan setidaknya satu suara untuknya.

“Semoga bisa terisi suaranya di setiap TPS dan bisa mengakumulasikan suara perindo lulus satu kursi,” ujar Vicky.

Rasa optimis Vicky tersebut muncul setelah dirinya melihat antusias masyarakat Depok terhadap kampanye yang selalu diadakan oleh Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

“Ya bagus ya mereka hangat banget melihat kehadiran Perindo bahwa ideologi Partai Perindo itu menyejahterakan rakyat. Banyak membantu seperti beberapa program yang sudah dijalankan,” ucap Vicky.