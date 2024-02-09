Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Vicky Prasetyo: Perindo Sejahterakan Masyarakat Tanpa Beda-bedakan Golongan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |05:09 WIB
Vicky Prasetyo: Perindo Sejahterakan Masyarakat Tanpa Beda-bedakan Golongan
Vicky Prasetyo (Foto : MPI)
A
A
A

DEPOK - Calon anggota DPR RI Dapil Jabar VI dari Partai Perindo, Vicky Prasetyo mengatakan bahwa partainya seperti saudara yang ingin mengajak masyarakat untuk sejahtera tanpa membeda-bedakan golongan.

Hal itu disampaikan Vicky saat memberikan orasi dalam Kampanye Akbar Paryai Perindo menuju kemenangan di Lapangan Merdeka Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kamis (8/2/2024).

"Janglah kau sendiri di depanku karena kau bukan pemimpinku. Jangan kau berdiri di belakangku karena kau juga bukan pengikutku. Berdirilah kau di sisi, di sebelahku, karena Perindo adalah saudara," kata Vicky.

Dia juga mengatakan bahwa Perindonyodak memandang perbedaan holongan tertentu. Perindo akan berjuang untuk semua.

"Tidak ada perbedaan, baik semua apa pun yang penting we love you," kata dia.

Dia mengatakan Perindo akan terus menunjukkan komitmen dalam menyejahterakan rakyat kecil. Hal tersebut dibuktikan lewat berbagai program yang dimilikinya, antara lain pemberian gerobak gratis, tebus sembako murah, hingga cek kesehatan gratis.

Halaman:
1 2
      
