Warga Bekasi Apresiasi dan Dukung Partai Perindo di Pemilu 2024

BEKASI - Ribuan warga mengikuti acara silahturahmi dan konsolidasi serta bazar minyak goreng murah Partai Perindo di Gedung serba guna, Villa Putra Cakung, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kamis (8/2/2024). Warga yang hadir mayoritas pendukung Partai Perindo.

Ita Novita (28) Warga Kecamatan Tembelang mengaku acara Partai Perindo sangat bagus. Sebab bisa mengedukasi warga khususnya kalangan ibu-ibu di saat pencoblosan nanti di Pemilu 2024 di TPS.

"Ya, menurut saya kegiatan ini bagus ada edukasi nya juga buat pencoblosan nanti di TPS. Soalnya tadi caleg nya Ibu Ayun memerangi dari warna kertas suara dan nomor urut partai juga, jadi ibu-ibu bisa lebih paham," kata Ita di lokasi, Kamis (8/2/2024).

BACA JUGA: Yusuf Mansur Bilang Bazar Murah Perindo Semakin Diminati Masyarakat

Ibu muda ini juga mengapresiasikan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Hary Tanoesoedibjo (HT) yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu dan mendukung di Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

"Sebelumnya juga saya sering ngikut kegiatan sosial Partai Perindo pas di bazar minyak murah, dan ini ada bazar murah lagi sangat membatu banget, dari sini saya sama keluarga mendukung dan coblos Partai Perindo sama caleg nya di Pemilu 2024 soalnya kegiatan nya positif," imbuhnya.

Kegiatan ini digagas calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni saat menggelar silahturahmi sekaligus konsolidasi tim pemenangan di Gedung serba guna, Villa Putra Cakung, Sukatani, Kabupaten Bekasi.