Yusuf Mansur Bilang Bazar Murah Perindo Semakin Diminati Masyarakat

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |02:19 WIB
Yusuf Mansur (Foto : MPI)




JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur mengungkapkan kegiatan partainya semakin mendapat respons positif dari masyarakat.

Salah satunya, program bazar murah yang rutin digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

"Antusias dari waktu ke waktu bertambah ya," kata Yusuf Mansur saat menghadiri bazar murah yang digelar di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman.

Bukan hanya di Jakarta, program kemasyarakatan itu juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut dipilih lantaran kondisi harga bahan pokok yang sedang melonjak.



      
