Caleg Partai Perindo Gelar Konsolidasi Tim Pemenangan di Bekasi

BEKASI - Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9, Ayun Sri Damayanti Wahyuni menggelar silahturahmi sekaligus konsolidasi tim pemenangan di Gedung serba guna, Villa Putra Cakung, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Kamis (8/2/2024).

Konsolidasi dihadiri tim kemenangan dari 10 Kordinator kecamatan (Korcam) di Kabupaten Bekasi, yakni Kecamatan Tambun Utara, Tambun Selatan, Setu, Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cibitung, Sukakarya, Sukatani, Tambelang. Adapun dari 10 korcam masing-masing membawa 100 kordinator RW (Korwe).

"Hari ini ada 10 korcam membawa masing-masing dari Kordinator RW (Korwe) 100 peserta, jika di total ada 1000 peserta yang hadir," kata Ayun saat di wawancara di lokasi, Kamis (8/2/2024).

Ayun mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk pemantapan tim pemenangan bersama korcam dan korwe untuk Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) itu, di Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

"Yang pasti yang hadiri memang yang mendukung saya sebagai Caleg DPRD Provinsi, pertemuan ini juga merupakan untuk memantapkan agar para korcam dan korwe tetap solid di Pemilu yang tinggal menghitung hari," ucapnya.

Ayun menjelaskan, dalam pertemuan ini juga sekaligus mensosialisasikan cara pencoblosan pada alat peraga kampanye (APK) berupa kertas suara, untuk menunjukkan warna, dan nomor urut Partai Perindo bernomor urut 16 pada kertas suara berserta caleg nya.

"Kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan surat suara dimana Partai Perindo adalah nomor 16 dan saya dari provinsi dengan surat suara warna biru itu bernomor urut 1, agar mereka selalu ingat di TPS nanti," tuturnya.