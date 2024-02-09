Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Yusuf Mansur Sampaikan Kisah Mahasiswa Dapat Beasiswa di Korea Selatan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |01:57 WIB
Yusuf Mansur Sampaikan Kisah Mahasiswa Dapat Beasiswa di Korea Selatan
Yusuf Mansur (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Ustadz Yusuf Mansur menceritakan pengalamannya bertemu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Universitas di Korea Selatan. Yusuf menyampaikan hal tersebut karena berkah salat Dhuha dan bersedekah, hal yang dipelajari mahasiswa tersebut dari ceramah Yusuf Mansur di televisi.

Yusuf Mansur menceritakan kisah mahasiswa tersebut saat mengunjungi warga di Gang Sawo, Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (8/2/2024). Dia mengaku bertemu mahasiswa tersebut saat kunjungannya ke Negeri Ginseng dan cukup membuatnya takjub.

"Jadi ada mahasiswa ketemu saya di Korea. Dia cerita ketika kelas dua SMA, nonton ceramah saya di televisi. Mahasiswa itu mengaku untuk mengamalkan salat Dhuha dan sedekah atas ceramah saya," jelas Yusuf kepada warga yang mayoritas ibu-ibu itu, Jumat (9/2/2024).

Yusuf melanjutkan ceritanya, mahasiswa tersebut mengamalkan salat Dhuha dan sedekah selama dua tahun sejak kelas dua SMA. Mahasiswa tersebut bahkan menghabiskan waktu istirahat di sela-sela sekolah untuk salat dan tidak jajan.

"Jadi selama dua tahun, mahasiswa itu tidak jajan dan main ketika jam istirahat sekolah. Jadi uang jajannya disedekahkan, jam istirahat untuk salat Dhuha. Pas lulus, mahasiswa itu tembus daftar Universitas Indonesia," jelas Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan ketika mahasiswa itu belajar dua semester di Universitas Indonesia, akhirnya dipindahkan ke Universitas di Korea Selatan untuk belajar ilmu kedokteran dengan beasiswa.

"Itu saya ketemu langsung sama anaknya. Itu lah apapun sumbernya dari Allah SWT dan Rasul-Nya, pasti cakep. InsyaAllah moga-moga barokah," kata Yusuf.

"Aamiiiin," jawab ibu-ibu kompak saat mendengarkan cerita Ustaz Yusuf Mansur.

Telusuri berita news lainnya
