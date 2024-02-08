Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Bantul, Ingin Ringankan Beban Warga

BANTUL - Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Dusun Gandekan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Kamis (8/2/2024), guna membantu meringankan beban warga.

Ketua DPW Partai Perindo DIY, Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo mengatakan, kegiatan yang sama sebelumnya juga digelar di sejumlah lokasi.

BACA JUGA: Caleg DPRD Perindo Antonius Riyanto Tampung Aspirasi Warga Kampung Sawah Cilincing Jakut

Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk Partai Perindo selalu hadir memberikan bantuan minyak goreng dengan harga murah.

"Partai Perindo ingin terus hadir memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan bazar minyak goreng murah," ujar Bonifasius.

Dalam kegiatannya, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyediakan 500 liter minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5.000.

Menurutnya, situasi ekonomi saat ini, minyak goreng murah sangat diharapkan dan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi, kata Caleg DPR Dapil DIY dari Partai Perindo ini menuturkan, harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15.000 per liternya.

"Di sini, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng yang sangat murah. Tentu, harapan kami ini bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat," katanya.