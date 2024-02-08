Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Bantul, Ingin Ringankan Beban Warga

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |22:03 WIB
Caleg Perindo Gelar Bazar Murah di Bantul, Ingin Ringankan Beban Warga
Partai Perindo menggelar bazar murah di Bantul (Foto : iNews)
A
A
A

BANTUL - Partai Perindo menggelar bazar murah minyak goreng di Dusun Gandekan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Kamis (8/2/2024), guna membantu meringankan beban warga.

Ketua DPW Partai Perindo DIY, Brigjen TNI (purn) Bonifasius Widiyanto Sambodo mengatakan, kegiatan yang sama sebelumnya juga digelar di sejumlah lokasi.

Kegiatan tersebut dinilai sebagai bentuk Partai Perindo selalu hadir memberikan bantuan minyak goreng dengan harga murah.

"Partai Perindo ingin terus hadir memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya dengan mengadakan bazar minyak goreng murah," ujar Bonifasius.

Dalam kegiatannya, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menyediakan 500 liter minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5.000.

Menurutnya, situasi ekonomi saat ini, minyak goreng murah sangat diharapkan dan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi, kata Caleg DPR Dapil DIY dari Partai Perindo ini menuturkan, harga minyak goreng di pasaran mencapai Rp15.000 per liternya.

"Di sini, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng yang sangat murah. Tentu, harapan kami ini bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement