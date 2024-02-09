Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Wahyu Nur: Bazar Murah Partai Perindo Berkelanjutan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |00:37 WIB
Caleg Perindo Wahyu Nur: Bazar Murah Partai Perindo Berkelanjutan
Caleg Partai Perindo Wahyu Nur dan Yusuf Mansur (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPRD DKI dari Partai Perindo Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman menyatakan program kerakyatan partainya tidak hanya dilakukan menjelang pemilu saja.

Program kerakyatan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 telah dilakukan jauh-jauh hari melalui program Gerobak Perindo dan pengembangan UMKM.

Menurutnya, program-program tersebut akan lebih masif jika banyak kader Partai Perindo duduk di kursi legislatif.

"Insya Allah kalau kita diberi amanah, kita akan lebih perjuangkan (program kerakyatan)," kata Wahyu saat menghadiri bazar murah minyak goreng di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Salah seorang warga, Iva Yati menyatakan merasakan betul manfaat dari program tersebut. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu memberikan solusi di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Bersyukur, karena ini kan harganya pada mahal, ini membantu masyarakat yang ada di bawah," kata Iva.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement