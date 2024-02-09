Caleg Perindo Wahyu Nur: Bazar Murah Partai Perindo Berkelanjutan

JAKARTA - Caleg DPRD DKI dari Partai Perindo Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman menyatakan program kerakyatan partainya tidak hanya dilakukan menjelang pemilu saja.

Program kerakyatan partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 telah dilakukan jauh-jauh hari melalui program Gerobak Perindo dan pengembangan UMKM.

Menurutnya, program-program tersebut akan lebih masif jika banyak kader Partai Perindo duduk di kursi legislatif.

"Insya Allah kalau kita diberi amanah, kita akan lebih perjuangkan (program kerakyatan)," kata Wahyu saat menghadiri bazar murah minyak goreng di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Salah seorang warga, Iva Yati menyatakan merasakan betul manfaat dari program tersebut. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu memberikan solusi di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Bersyukur, karena ini kan harganya pada mahal, ini membantu masyarakat yang ada di bawah," kata Iva.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

(Angkasa Yudhistira)