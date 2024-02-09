Caleg Yusuf Mansur Hadiri Bazar Murah Perindo di Cilangkap, Warga: Semoga Sukses

Warga doakan Yusuf Mansur sukses menjadi anggota legislatif (Foto : MPI)

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman menghadiri bazar murah partainya yang digelar di Cilangkap, Kamis (8/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya didoakan warga agar sukses dalam pemilihan legislatif 2024 nanti.

"Dan calon anggota legislatif kita ini doakan semoga sukses," kata Ade Salah seroang warga RT4/5 Cilangkap.

Selling mengikuti bazar murah, Ade juga mengaku tujuannya untuk bertatap muka secara langsung dengan Yusuf Mansur.

Menurutnya, kesempatan langka bisa bertemu dengan caleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu.

Sebelumnya, warga merasakan betul manfaat dari program partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024.