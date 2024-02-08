Ustadz Yusuf Mansur Bercerita di Gang Sawo: Gegara Selawat 100 Kali, Guru TK Bisa Naik Haji

JAKARTA - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Ustaz Yusuf Mansur melawat ke pemukiman warga di Gang Sawo Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (8/2/2024). Yusuf Mansur dalam kunjungannya memberikan tausiah sembari menceritakan kisah orang yang mengalami keberkahan hanya dengan membaca selawat.

Yusuf Mansur bercerita, bagaimana manfaat dan keberkahannya membaca selawat berupa puja-puji kepada baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan warga yang didominasi ibu-ibu. Yusuf Mansur mengatakan sebelum ke gang Sawo, dirinya didatangi tamu di rumahnya karena ingin berterima kasih telah diajari bacaan selawat.

"Tadi pagi di rumah saya, ada tamu perempuan, Guru TK sama suaminya bilang terima kasih karena saya pesankan baca selawat. Dia katanya mendapatkan berkahnya selawat, padahal cuma baca 100 kali tiap harinya," ujar Yusuf di hadapan ibu-ibu, Kamis (8/2/2024).

Yusuf yang ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta VI, Wahyu Nur Iman, melanjutkan bacaan selawat yang diamalkan yaitu 'Shalaullahu A'la Muhammad' saja. Dia mengatakan, bacaan selawat itu diamalkan 100 kali pagi dan sore setiap harinya.

"Itu guru sudah mengamalkan bacaan selawat sejak dia masih gadis. Awalnya ngajar di satu TK, kemudian pindag ke TK lainnya. Setelah pindag ke TK baru, ternyata diajak nikah sama pemilik TK-nya," jelas Yusuf disambut gelak tawa ibu-ibu.

Dalam lawatannya ke lokasi yang beralamat di Jalan Sawo Masjid Al-Fala RT 01/RW 05 Gang Sawo V, Setu, Cipayung, Jakarta Timur itu, Yusuf Mansur mengatakan Guru TK itu pun akhirnya bisa berangkat haji lantaran berkah bacaan selawat sederhana tersebut.