Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ustadz Yusuf Mansur Bercerita di Gang Sawo: Gegara Selawat 100 Kali, Guru TK Bisa Naik Haji

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |23:17 WIB
Ustadz Yusuf Mansur Bercerita di Gang Sawo: Gegara Selawat 100 Kali, Guru TK Bisa Naik Haji
Ustadz Yusuf Mansur (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Ustaz Yusuf Mansur melawat ke pemukiman warga di Gang Sawo Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis (8/2/2024). Yusuf Mansur dalam kunjungannya memberikan tausiah sembari menceritakan kisah orang yang mengalami keberkahan hanya dengan membaca selawat.

Yusuf Mansur bercerita, bagaimana manfaat dan keberkahannya membaca selawat berupa puja-puji kepada baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan warga yang didominasi ibu-ibu. Yusuf Mansur mengatakan sebelum ke gang Sawo, dirinya didatangi tamu di rumahnya karena ingin berterima kasih telah diajari bacaan selawat.

"Tadi pagi di rumah saya, ada tamu perempuan, Guru TK sama suaminya bilang terima kasih karena saya pesankan baca selawat. Dia katanya mendapatkan berkahnya selawat, padahal cuma baca 100 kali tiap harinya," ujar Yusuf di hadapan ibu-ibu, Kamis (8/2/2024).

Yusuf yang ditemani Caleg Perindo untuk DPRD Dapil DKI Jakarta VI, Wahyu Nur Iman, melanjutkan bacaan selawat yang diamalkan yaitu 'Shalaullahu A'la Muhammad' saja. Dia mengatakan, bacaan selawat itu diamalkan 100 kali pagi dan sore setiap harinya.

"Itu guru sudah mengamalkan bacaan selawat sejak dia masih gadis. Awalnya ngajar di satu TK, kemudian pindag ke TK lainnya. Setelah pindag ke TK baru, ternyata diajak nikah sama pemilik TK-nya," jelas Yusuf disambut gelak tawa ibu-ibu.

Dalam lawatannya ke lokasi yang beralamat di Jalan Sawo Masjid Al-Fala RT 01/RW 05 Gang Sawo V, Setu, Cipayung, Jakarta Timur itu, Yusuf Mansur mengatakan Guru TK itu pun akhirnya bisa berangkat haji lantaran berkah bacaan selawat sederhana tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement