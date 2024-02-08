Tokoh Masyarakat Kampung Gedong Doakan Caleg Perindo Tetap Jaga Amanah Jika Duduk di Parlemen

JAKARTA - Tokoh Masyarakat Kampung Gedong, H. Muhammad Zakky Imran mendoakan caleg Partai perindo, jika terpilih nanti tetap amanah dan selalu mengingat warga yang mendukungnya khususnya di Kampung Gedong.

"Semoga beliau nanti setelah duduk disana tetap amanah ingat dengan warga yang ada disini," ujarnya.

Sekedar informasi, dalam kegiatan bazar migor murah sebanyak 1.000 liter disediakan untuk dapat ditebus warga Kampung Gedong.

Ia menyebut bahwa bazar minyak goreng (Migor) murah Partai Perindo partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu sangat membantu.

Diketahui Caleg DPR RI Dapil I Jakarta (Jakarta Timur) nomor urut 1, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VI, Wahyu Nur Iman di Jalan Delima RT 2/8, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu (7/2/2024) siang.

"Sangat antusias sangat terbantu dengan adanya acara seperti ini. Sangat membantu sekali warga sangat antusias. Murah banget sangat murah," kata H. Zakky.

(Khafid Mardiyansyah)