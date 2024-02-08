Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ratusan Emak-Emak Serbu Bazar Minyak Goreng dari Caleg Perindo Susaningtyas di Wonosobo

Didik Dono , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |21:32 WIB
Ratusan Emak-Emak Serbu Bazar Minyak Goreng dari Caleg Perindo Susaningtyas di Wonosobo
Caleg Partai Perindo Susaningtyas Kertopati di Wonosobo (Foto: iNews)
A
A
A

WONOSOBO - Ratusan emak-emak menyerbu bazar minyak goreng murah di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024), sore. Bazar tersebut digelar oleh Caleg DPR RI dari Partai Perindo, Dapil 6 Jawa Tengah, nomor urut 1, Susaningtyas Nefo handayani Kertopati.

Emak-emak tersebut tampak antusias dan langsung menyerbu bazar minyak goreng yang digelar oleh perempuan yang karib disapa Nuning tersebut. Bazar minyak goreng murah digelar di Desa Kalibening, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Dengan sabar, tim dari Partai Perindo melayani para emak emak itu.

Aksi sosial ini mendapat sambutan positif karena minyak goreng dijual dengan harga Rp5.000 dan jauh dari harga pasar yang kini mencapai Rp14.000.

"Melalui kegiatan bazar murah tersebut, Partai Perindo hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap warga," ujar Nuning.

Warga mengakui merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosial itu, yang menjual minyak goreng dengan harga sangat terjangkau.

Salah satu warga, Muslimah menyampaikan terima kasih karena kegiatan ini meringankan beban ekonominya. Kegiatan tersebut sangat membantu karena harga minyak sedang tinggi menjelang Pemilu 2024.

Dia juga berharap Partai Perindo menang pemilu dan Susaningtyas Ketopati menjadi anggota DPR RI.

Telusuri berita news lainnya
