Gelar Bazar Murah, Vicky Prasetyo: Partai Perindo Peduli Rakyat Kecil

BEKASI - Partai Perindo mempunyai komitmen dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal itu dibuktikan lewat berbagai program yang dimiliki Partai Perindo seperti pemberian gerobak gratis, tebus sembako murah, hingga cek kesehatan gratis.

Demikian diutarakan Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo, saat menghadiri acara bazar murah, cek kesehatan gratis dan konser di Alun-Alun M. Hasibuan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

"Yang pasti Kesejahteraan sesuai dengan ideologi Perindo ya, kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia dan salah satupun kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di kota Bekasi dan Depok pastinya," kata Vicky kepada wartawan.

Vicky melanjutkan, layanan cek kesehatan gratis merupakan fokus dari Partai Perindo kepada masyarakat. Selain itu, tebus bazar murah juga diharapkan membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan membeli bahan pokok di pasaran.

"Ya sebenarnya lebih peduli aja lebih peduli bahwa kesehatan itu salah satu yang ingin kita fokuskan juga karena penting, ya ada bantuan-bantuan yang lainnya,"pungkasnya.