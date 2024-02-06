Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Tekan Angka Golput, Caleg Perindo Sosialisasikan Pencoblosan Pemilu 2024 di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |13:03 WIB
Tekan Angka Golput, Caleg Perindo Sosialisasikan Pencoblosan Pemilu 2024 di Depok
Caleg Perindo Rere Tati Sri Hardina sosialisasi pencoblosan Pemilu 2024 (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Caleg DPRD Kota Depok Dapil I Pancoran Mas dari Partai Perindo, Rere Tati Sri Hardina mensosialisasikan tata cara pencoblosan yang akan dilaksanakan 14 Februari mendatang ke ratusan masyarakat yang didominasi emak-emak. Hal itu bertujuan untuk menekan angka golput atau tidak memilih di Depok.

"Ratusan masyarakat antusias ketika kami mensosialisasikan tata cara pencoblosan. Kegiatan kami lakukan sebagai upaya menekan angka golput di Depok khususnya Pancoran Mas," ujarnya di Pancoran Mas, Kota Depok pada Jumat (2/2/2024).

Selain itu, ia juga menggelar pemeriksaan mata beserta kacamata dan minyak goreng murah di RT 5 RW 6 Mampang. "Hari ini, kami bersama Baja Perindo menggelar pemeriksaan mata gratis, tebus murah kacamata dan minyak goreng kemasan 450ml seharga Rp5 ribu di Mampang," kata Rere.

