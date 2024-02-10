Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Alva Ruslina Blusukan ke 3 Kawasan di Jaksel

JAKARTA - Caleg DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta dari Partai Perindo, Alva Ruslina melakukan blusukan di 3 kawasan Jakarta Selatan di hari terakhir kampanye Pemilu 2024, Sabtu (10/2/2024). Ia ingin tetap merasakan apa yang dirasakan warga, khususnya ibu-ibu.

"Saya kalau datang (ke rumah warga) duduk di ubin yah duduk di ubin, saya tak mau dispesialkan karena saya menyadari, saya berjuang tuk mewakili masyarakat sehingga saya harus merasakan apa yang masyarakat rasakan," ujar Alva pada wartawan.

Hal itu disampaikan Alva saat melakukan blusukan di Jalan Mampang Prapatan II, RW 8, Mampang, Jakarta Selatan pada Sabtu (10/2/2024). Selain melakukan blusukan di Mampang, Alva juga bakal blusukan di kawasan Pejaten Timur Pasar Minggu, dan kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Blusukan itu dilakukannya untuk menyerap aspirasi warga, khususnya ibu-ibu tas persoalan yang mereka hadapi selama ini. Saat dia menjadi anggota DPRD DKI, dia bakal meneruskan aspirasi itu ke pemerintah daerah sehingga persoalan yang dihadapi para perempuan ataupun ibu-ibu bisa dituntaskan.

"Saya bilang dengan ibu-ibu kalau saya lolos saya akan teruskan aspirasi mereka ke pemerintah, terutama soal perempuan, anak-anak, dan pendidikan. Karena perempuan atau ibu-inu ini butuh pendampingan dan didengarkan," tuturnya.

Kehadiran Alva ke Mampang sekaligus untuk mensosialisasikan dirinya yang maju sebagai Caleg dari Partai Perindo dengan nomor urut 6 untuk kertas suara anggota DPRD DKI. Dia juga melakukan sosialisasi terkait Partai Perindo yang menjadi peserta Pemilu 2024, yang mana Partai Perindo merupakan partai yang berpihak pada masyarakat kecil.