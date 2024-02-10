Usai Kampanye Akbar di Jateng, Mahfud MD Bakal Berangkat Umroh

SOLO - Jelang pencoblosan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan bertolak ke Tanah Suci untuk menunaikan Ibadah Umroh.

Rencananya, Mahfud MD bakal berangkat ke Tanah Suci pada hari ini Sabtu (10/2/2024) malam, usai menghadiri Kampanye Akbar di Solo dan Semarang, Jawa Tengah.

“Iya saya nanti mau langsung Umroh dari sini (Solo dan Semarang),” kata Mahfud kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024) pagi.

Cawapres dari Ganjar Pranowo itu menyebutkan dirinya tidak memiliki doa khusus terkait Pemilu 2024. Ia menegaskan Ibadah Umroh yang dilakukan ini untuk meminta perlindungan Allah dan Nabi Muhammad.