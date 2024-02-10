Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ribuan Warga Solo Pastikan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |11:07 WIB
Ribuan Warga Solo Pastikan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Puan Maharani di Solo (foto: dok TPN)
A
A
A

SOLO - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyampaikan pidato di hadapan ribuan warga Solo dalam acara Hajatan Rakyat, di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Ribuan massa berjanji akan memenangkan pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo - Mahfud MD di pilpres 2024.

Komitmen ribuan orang itu dibuktikan ketika Puan menanyakan langsung, apakah mereka siap memenangkan pasangan nomor urut tiga. Meski cuaca di lokasi hujan, namun ribuan hadirin pun tetap semangat menjawab pertanyaan Puan.

"Yang di sini pilihan Nomor berapa (tiga), Nomor berapa (tiga) Ganjar-Mahfud (menang, menang, menang)," tanya puan kepada ribuan orang.

Dirinya juga mengingatkan, agar para pendukung pasangan Ganjar-Mahfud ini untuk tidak takut dengan berbagai serangan intimidasi yang diterima.

Halaman:
1 2
      
