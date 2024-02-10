Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Padati Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:57 WIB
Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Padati Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang
Pendukung Ganjar-Mahfud (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menggelar kampanye akbar penutup hari ini. Massa pendukung tampak memenuhi Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Sabtu (10/2/2024), pukul 13.45 WIB terlihat massa pendukung memenuhi Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Massa pendukung terlihat mengenakan baju berwarna merah dan hitam.

Para pendukung juga terlihat membawa sejumlah atribut. Diantaranya, bendera PDIP, spanduk bertuliskan Ganjar-Mahfud hingga bendera bergambar Ganjar-Mahfud.

Mereka tampak antusias mengikuti kampanye akbar Ganjar-Mahfud. Mereka juga terlihat mengacungkan salam metal tiga jari.

"Ganjar-Mahfud!! Tiga!!” teriak pembawa acara dari atas panggung.

"Menang, menang, menang," tambah teriak para pendukung membuat gemuruh lapangan yang terletak di Simpang Lima Semarang itu bergemuruh.

Sebagai informasi, massa kampanye telah dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Hari ini, merupakan kampanye penutup bagi peserta Pemilu 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement