Massa Pendukung Ganjar-Mahfud Padati Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang

SEMARANG - Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menggelar kampanye akbar penutup hari ini. Massa pendukung tampak memenuhi Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Sabtu (10/2/2024), pukul 13.45 WIB terlihat massa pendukung memenuhi Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Massa pendukung terlihat mengenakan baju berwarna merah dan hitam.

Para pendukung juga terlihat membawa sejumlah atribut. Diantaranya, bendera PDIP, spanduk bertuliskan Ganjar-Mahfud hingga bendera bergambar Ganjar-Mahfud.

Mereka tampak antusias mengikuti kampanye akbar Ganjar-Mahfud. Mereka juga terlihat mengacungkan salam metal tiga jari.

"Ganjar-Mahfud!! Tiga!!” teriak pembawa acara dari atas panggung.

"Menang, menang, menang," tambah teriak para pendukung membuat gemuruh lapangan yang terletak di Simpang Lima Semarang itu bergemuruh.

Sebagai informasi, massa kampanye telah dimulai sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Hari ini, merupakan kampanye penutup bagi peserta Pemilu 2024.