INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Tampil di Hajatan Rakyat Solo, Butet Kartaredjasa Tirukan Gaya Bicara Soeharto dan Sindir Jokowi

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |13:44 WIB
Tampil di Hajatan Rakyat Solo, Butet Kartaredjasa Tirukan Gaya Bicara Soeharto dan Sindir Jokowi
Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Solo (Foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

SOLO - Seniman Butet Kartaredjasa memeriahkan puncak kampanye akbat Hajatan Rakyat Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Ia membacakan puisi 'Sajak Suara' karya Widji Thukul dan sempat sindir Jokowi.

Butet tampil bersama putri Widji Thukul, yakni Fitri Nganthiwani setelah doa yang dipimpin Cawapres Mahfud MD.

Dalam penampilannya, Butet membuka dengan cerita sejarah Kota Solo yang ikut menumbangkan rezim Orde Baru. Katanya persekutuan PPP dan PDIP waktu itu adalah kekuatan yang dahsyat.

 BACA JUGA:

"Dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martil demokrasi di Indonesia. Widji Thukul yang diculik dan yang diculik mencapreskan," katanya.

Buthet sempat menirukan gaya bicara Soeharto dan menyampaikan sebuah pidato yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Halaman:
1 2
      
