HOME NEWS NUSANTARA

Penyelenggara Bersama Aparat Keamanan Gelar Doa Bersama Pemilu Damai di Distrik Ulilin

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |12:59 WIB
Penyelenggara Bersama Aparat Keamanan Gelar Doa Bersama Pemilu Damai di Distrik Ulilin
Penyelenggara dan aparat keamanan gelar doa bersama agar Pemilu 2024 berlangsung damai (Foto: Istimewa)




MERAUKE - Bertempat di Balai Kampung Belbeland, Distrik Ulilin, sejumlah panitia penyelenggara serta unsur aparat keamanan, menggelar acara doa bersama dan statement Pemilu 2024 yang aman dan damai, Minggu (11/2/2024).

Letda Inf Herman Aris selaku Danpos Bupul 13 turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, selain melaksanakan acara doa bersama juga dilaksanakan pendistribusian logistik, buku panduan pemungutan suara dan pendistribusian undangan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu.

Ketua PPD Distrik Ulilin berharap agar pendistribusian logistik Pemilu dapat diselesaikan tepat waktu pengiriman dari kantor distrik menuju ke tempat lokasi masing-masing TPS.

Logistik tersebut harus diamankan dengan baik dari awal diterima, saat pelaksanaan Pemilu sampai dengan proses pengakhiran yaitu penghitungan suara dan pelaporan rekap suara.

Untuk memastikan pelaksanaannya lancar selaku unsur keamanan, dalam hal ini personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tml telah membantu menjaga stabilitas keamanan di perbatasan khususnya Kampung Belbeland, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, aman dan damai.

(Angkasa Yudhistira)

      
