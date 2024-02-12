Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Distribusikan Logistik Pemilu, Polisi di Lampung Tempuh 20 Kilometer Pakai Gerobak Sapi

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |14:39 WIB
Bantu Distribusikan Logistik Pemilu, Polisi di Lampung Tempuh 20 Kilometer Pakai Gerobak Sapi
Distribusi logistik pemilu di Lampung (foto: dok ist)
PESISIR BARAT - Logistik pemilihan umum (Pemilu) berupa kotak suara maupun surat suara mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Lampung.

Menariknya, polisi di Kabupaten Pesisir Barat turut membantu pendistribusian logistik tersebut menggunakan gerobak sapi yang menyusuri kawasan pantai.

Kapolres Pesisir Barat, AKBP Alsyahendra mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu 2024 menuju daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Barat, Minggu (11/2/2024).

Adapun daerah terpencil tersebut meliputi 4 pekon di Kecamatan Bengkunat yakni Pekon Bandar Dalam, Pekon Way Haru, Pekon Way Tias dan Pekon Siring Gading.

Alsyahendra menuturkan, pendistribusian logistik Pemilu ke sejumlah daerah terpencil tersebut menggunakan gerobak sapi.

"Pendistribusian menggunakan gerobak sapi untuk membawa logistik pemilu karena memang jalur yang di lalui tidak memungkin kan untuk menggunakan sarana lainnya," ujarnya, Senin (12/2/2024).

