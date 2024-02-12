Lika-Liku Distribusi Logistik Pemilu 2024, Mobil Diderek Warga hingga Nyebrang Bendungan

LEBAK- Distribusi logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berlangsung dramatis. Warga berjibaku agar kotak dan surat suara bisa sampai di tempat dengan aman.

Di Kecamatan Sobang misalnya. Mobil pickup pembawa logistik tak kuat menanjak saat akan mendorong logistik ke untuk 5 Tempat Pemungutan Suara di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang.

Kondisi jalan yang rusak dan tanjakan curam memaksa warga untuk menderek kendaraan pickup pembawa logistik.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota PPK Kecamatan Sobang, Rudini. Dia tak menampik lebih dari 10 orang warga menarik mobil pickup pakai tambang karena tak kuat menanjak.

"Ada 10 orang mah yang derek. Jalannya memang rusak, tanjakannya juga curam. Itu saat distribusi ke Desa Cirompang,"kata Rudini saat dihubungi, Senin, 12 Februari 2024.

Kata Rudini, kondisi jalan di Desa Cirompang memang sudah lama rusak. Alhasil, warga TNI - Polri berjibaku agar pendistribusian logistik bisa berjalan aman dan lancar.

"Tapi Alhamdulillah sudah sampai di tempat yang ditentukan dengan aman," kata Rudini.