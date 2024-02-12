Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lika-Liku Distribusi Logistik Pemilu 2024, Mobil Diderek Warga hingga Nyebrang Bendungan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |13:02 WIB
Lika-Liku Distribusi Logistik Pemilu 2024, Mobil Diderek Warga hingga Nyebrang Bendungan
Lika-Liku distribusi logistik Pemilu 2024 di Lebak (Foto : MPI)
A
A
A

LEBAK- Distribusi logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten berlangsung dramatis. Warga berjibaku agar kotak dan surat suara bisa sampai di tempat dengan aman.

Di Kecamatan Sobang misalnya. Mobil pickup pembawa logistik tak kuat menanjak saat akan mendorong logistik ke untuk 5 Tempat Pemungutan Suara di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang.

Kondisi jalan yang rusak dan tanjakan curam memaksa warga untuk menderek kendaraan pickup pembawa logistik.

Hal itu dibenarkan oleh Anggota PPK Kecamatan Sobang, Rudini. Dia tak menampik lebih dari 10 orang warga menarik mobil pickup pakai tambang karena tak kuat menanjak.

"Ada 10 orang mah yang derek. Jalannya memang rusak, tanjakannya juga curam. Itu saat distribusi ke Desa Cirompang,"kata Rudini saat dihubungi, Senin, 12 Februari 2024.

Kata Rudini, kondisi jalan di Desa Cirompang memang sudah lama rusak. Alhasil, warga TNI - Polri berjibaku agar pendistribusian logistik bisa berjalan aman dan lancar.

"Tapi Alhamdulillah sudah sampai di tempat yang ditentukan dengan aman," kata Rudini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement