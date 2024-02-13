Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Landa Muara Sungkai, Aparat Desa Berendam Bawa Logistik Pemilu

Jimi Irawan , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |19:50 WIB
Banjir Landa Muara Sungkai, Aparat Desa Berendam Bawa Logistik Pemilu
Aparat berendam bawa logistik pemilu (foto: dok ist)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Jalan penghubung antar Desa Isorejo dan Desa Papanrejo, Lampung Utata terputus akibat banjir. Pendistribusian logistik kotak suara dan surat suara pemilu 2024, di TPS 5 dan 6 di Dusun Bandar Rejo Desa Bandar Agung, Kecamatan Muara Sungkai, petugas harus menyeberangi genangan air sepanjang 100 meter, dengan kedalaman 1 meter atau sepinggang orang dewasa.

Camat Muara Sungkai, Iwan Purnama saat di konfirmasi membenarkan terkait pendistribusian logistik pemilu dengan menyebrangi banjir.

"Iya benar itu tadi kita dari kecamatan, kepala desa, babinkamtibmas, Babinsa dan petugas pemilu berhasil mengantarkan logistik pemilu dengan menyebrangi banjir dengan cara logistik di angkut secara manual atau di gotong," kata Iwan kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Iwan menjelaskan, untuk pendistribusian logistik terkena banjir ini berada di TPS 5, dan TPS 6. "Alhamdulillah sudah kita antarkan semua tanpa adanya kendala, diharapkan besok air sudah mulai surut dan masyarakat bisa mengunakan hak pilihnya," ucap Iwan.

Sementara itu, Kepala Desa Bandar Agung Padjeri Arison mengatakan, banjir terjadi di jalan penghubung desa bandar agung dengan dusun V tergenang air sejak beberapa hari yang lalu, yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
