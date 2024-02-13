Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Logistik Pemilu di Daerah Terisolir di Bengkalis Didistribusikan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:14 WIB
Logistik Pemilu di Daerah Terisolir di Bengkalis Didistribusikan
Logistik pemilu distribusikan (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Pihak kepolisian mulai melakukan pendistribusian termasuk ke daerah daerah teriosilir termaduk di Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau. Untuk mencapai lokasi harus menggunakan jalur darat dan air.

Pendistribusian dilakukan pihak personil Polsek Pinggir. Sebelum dididtribusikan terdelebih dahulu dilepas. Pendistribusian logistik Pemilu digelar dari Sekretariat Kantor PPK ke tingkat PPS Muandau.

Pada kegiatan apel bersama hadir Camat Talang Muandau Risky Apriandy, didampingi oleh Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan serta Ketua PPK Kecamatan Talang Muandau Zulman Hadi, Ketua Panwascam Kecamatan Talang Muandau Boby Hartanto.

Sebelum proses pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilu tersebut, maka terlebih dahulu dilaksanakan apel bersama secara terpadu di Lapangan Apel Kantor Camat Talang Muandau yang dipimpin oleh Kapolsek Pinggir Kompol Darmawan.

Halaman:
1 2
      
