Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kakek 84 Tahun di Jambi Meninggal Dunia di Bilik Suara TPS

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |13:54 WIB
Kakek 84 Tahun di Jambi Meninggal Dunia di Bilik Suara TPS
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAMBI - Berita duka terjadi saat pencoblosan Pemilu 2024. Seorang warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi diketahui meninggal dunia di bilik suara saat melakukan pencoblosan suara, Rabu (14/2/2024).

Dari informasi yang didapat, warga tersebut bernama Jalidin. Saat itu, dirinya datang ke TPS 21 untuk mencoblos.

Namun, saat melakukan pencoblosan surat suara ke 2, Jalidin mendadak jatuh pingsan. Oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung membantu dan di dudukan di kursi.

Kemudian, salah satu warga yang kenal mendatangi rumah keluarganya untuk memberitahukan Jalidin dalam keadaan pingsan di TPS 21.

Tidak membuang waktu, pihak keluarga langsung menuju lokasi TPS untuk mengecek keadaan Jalidin.

Sesampainya di sana, pihak keluarga melihat yang bersangkutan sudah dalam kondisi tertidur di atas kursi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153004//kasus_penganiayaan-j2zx_large.jpg
Gegara Dendam, 2 Pemuda Ini Aniaya Teman hingga Tangannya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/340/3150221//grup_fb_gay_hebohkan_warga_jambi-Wu2k_large.jpg
Grup FB Gay Hebohkan Warga Jambi, Polisi Lakukan Penyelidikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement