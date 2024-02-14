Kakek 84 Tahun di Jambi Meninggal Dunia di Bilik Suara TPS

JAMBI - Berita duka terjadi saat pencoblosan Pemilu 2024. Seorang warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi diketahui meninggal dunia di bilik suara saat melakukan pencoblosan suara, Rabu (14/2/2024).

Dari informasi yang didapat, warga tersebut bernama Jalidin. Saat itu, dirinya datang ke TPS 21 untuk mencoblos.

Namun, saat melakukan pencoblosan surat suara ke 2, Jalidin mendadak jatuh pingsan. Oleh warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung membantu dan di dudukan di kursi.

Kemudian, salah satu warga yang kenal mendatangi rumah keluarganya untuk memberitahukan Jalidin dalam keadaan pingsan di TPS 21.

Tidak membuang waktu, pihak keluarga langsung menuju lokasi TPS untuk mengecek keadaan Jalidin.

Sesampainya di sana, pihak keluarga melihat yang bersangkutan sudah dalam kondisi tertidur di atas kursi.