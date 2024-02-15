Netanyahu Bersumpah Terus Lanjutkan Serangan yang Kuat ke Rafah Sampai Raih Kemenangan Total

PM Israel Benjamin Netanyahu bersumpah lanjutkan serangan yang kuat ke Rafah sampai meraih kemenangan total (Foto: NHK)

RAFAH – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras pasukannya akan maju ke kota Rafah di Gaza, mengabaikan permintaan dari luar untuk mempertimbangkan kembali.

Netanyahu telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi serangan darat.

Sekitar 1,4 juta warga Palestina berlindung di Rafah, yang telah menjadi sasaran pemboman.

Netanyahu bersumpah untuk melanjutkan serangan yang kuat, dan menyatakan bahwa Hamas, kelompok yang menguasai Gaza, harus disingkirkan dari kota di selatan itu.

“Kami akan berjuang sampai kemenangan penuh dan ini termasuk tindakan yang kuat juga di Rafah setelah kami mengizinkan penduduk sipil meninggalkan zona pertempuran,” katanya.

Kementerian Kesehatan di wilayah Palestina yang dikuasai Hamas melaporkan bahwa sedikitnya 28.576 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas akibat serangan Israel di Gaza.

Israel mengambil tindakan setelah kelompok bersenjata pimpinan Hamas membunuh sedikitnya 1.200 orang dan menyandera 253 orang dalam serangan mendadak di wilayahnya pada 7 Oktober 2023.

Pada hari-hari awal perang, Israel telah menginstruksikan warga Palestina untuk mencari perlindungan di Rafah ketika militer Israel bergerak menuju kota-kota di utara.

Rafah adalah wilayah paling selatan di Gaza dan memiliki titik persimpangan ke Mesir di mana bantuan kemanusiaan diizinkan masuk ke Jalur Gaza.