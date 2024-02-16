Kelelahan, Dua Petugas KPPS di Makassar Meninggal Dunia dan Lima Orang Dirawat

MAKASSAR - Kabar duka kembali datang dari petugas pemilu, kali ini dua Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) meninggal dunia. Keduanya adalah petugas KPPS di Kecamatan Manggala dan Rappocini, dan meninggal Kamis (15/2/2024).

“Yang meninggal sudah dua orang,” kata Ketua KPU Makassar, Hambaliie saat dikonfirmasi.

Salah satu yang meninggal adalah Wilyam Sandi Pailongang (24), petugas TPS 07 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar. Satunya lagi Dahlia (24), petugas salah satu TPS di Minasaupa, Kecamatan Rappocini.

Hambaliie mengatakan, Wilyam sehari sebelum pencoblosan. "Jadi malam pencoblosan dia sudah di rumah sakit. Mungkin karena keletihan mengantar undangan," katanya.

Sementara, Dahlia juga dalam kondisi yang sama. "Keduanya meninggal karena kelelahan, kalau Ibu Dahlia belum perhitungan suara sudah sakit," ujarnya.

Selain yang meninggal, juga terdapat petugas KPPS yang sakit dan dirawat. "Total sakit kurang lebih lima orang. Saya belum dapat detailnya. Ada rawat inap, ada rawar jalan," ungkap Hambaliie.

Terkait santunan bagi KPPS yang meninggal dunia, pihaknya akan membicarakannya bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Seluruh KPPS itu dicovering BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya.