Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diduga Kelelahan, Seorang Petugas KPPS di Malang Meninggal Usai Dilarikan ke RS

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |21:41 WIB
Diduga Kelelahan, Seorang Petugas KPPS di Malang Meninggal Usai Dilarikan ke RS
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

MALANG - Seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Malang meninggal dunia, diduga akibat kelelahan saat bertugas. Petugas bernama Salmiati Ningsih (56) meninggal dunia pada Kamis (15/2/2024) siang usai bertugas. Salmiati betugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7 Desa Ngadirojo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahaendra Pramudya Mahardika membenarkan adanya seorang petugas KPPS di Kabupaten Malang yang meninggal dunia. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.24 WIB.

BACA JUGA:

Anggota KPPS Meninggal, KPUD Bogor Bongkar Penyebabnya 

“Sebenarnya tadi malam sudah dibawa ke Puskesmas setempat lalu kemudian dirujuk ke rumah sakit. Pas di rumah sakit tadi informasinya meninggal dunia,” kata saat dikonfirmasi Kamis malam.

Dika menyebut, belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya anggota KPPS tersebut. Bisa jadi salah satu penyebabnya kelelahan.

 BACA JUGA:

“Tapi apakah ada penyakit yang lain? Saya belum tahu. Tetapi tidak ada kejadian lain memang meninggal dunia saat di rumah sakit,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement