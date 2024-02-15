266 Petugas KPPS dan Panwas di Lebak Jatuh Sakit, Ini Gejalanya

LEBAK - Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pengawas (panwas) di Kabupaten Lebak dilaporkan jatuh sakit saat menjalankan tugas pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Tercatat, 266 petugas KPPS dan Panwas mendapatkan penanganan medis. Bahkan beberapa di antaranya harus dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) puskesmas terdekat dengan lokasi TPS dan RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung.

"Laporan dari seluruh puskesmas ada 266 KPPS dan panwas yang sakit dan beberapa harus dirawat di faskes," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak dr. Budhi Mulyanto, Kamis, 15 Februari 2024.

Kata Budhi, dari 266 orang yang sakit tersebut, 257 orang cukup menjalani rawat jalan oleh tim medis puskesmas, 8 orang harus dirawat di puskemas dan 1 orang dirawat di rumah sakit.

"Sebagian besar kelelahan kemudian mengalami pusing, dan nyeri ulu hati," ujar Budhi.

"Yang dirawat di RSUD memang sudah penyakit lama. Pingsan lama," tambah Direktur RSUD dr. Adjidarmo ini.