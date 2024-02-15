2 Petugas KPPS Desa Sukamaju Tasikmalaya Meninggal saat Pencoblosan

BANDUNG - Dua petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Sukamaju, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya meninggal saat pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024. Salah satu petugas sempat mengeluhkan sakit perut kemudian pingsan dan meninggal dunia.

Komisioner KPU Jabar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Pemilih Hedi Ardhia mengatakan, dua petugas PPS yang meninggal dunia merupakan Sekretaris PPS Fuad Holik dan anggota.

"Informasinya yang bersangkutan itu sempat mengalami sakit perut. Izin pulang sebentar, pulang ke TPS pingsan," kata Hedi Ardhia di KPU Jabar, Kamis (15/2/2024).

BACA JUGA:

Hasil pendataan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, ujar dia, kedua petugas PPS tersebut meninggal karena sakit. Secara kelembagaan, KPU Jabar akan memberikan santunan kepada dua anggota PPS tersebut.

"Kami ikut berbelasungkawa. Mereka para pejuang kami di garda terdepan," ujar dia.

Hedi Ardhia menuturkan, tugas dan pekerjaan kedua anggota PPS tersebut akan digantikan oleh petugas lain.

BACA JUGA:

Di Kabupaten Garut, dua warga meninggal seusai mencoblos di TPS, Rabu (14/2/2024), yaitu Isah (80) warga Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut dan Irah (55), warga Desa Sukarasa, Kecamatan Samarang.

Camat Pasirwangi Bambang Rudjianto mengatakan, almarhumah Isah tiba-tiba terjatuh ketika dalam proses memilih di bilik suara. Para petugas TPS kaget saat mengetahui Isah jatuh dan terkulai. Mereka kemudian membawa lansia tersebut keluar.

"Saat diperiksa, lansia tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia," kata Camat Pasirwangi.