Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ratusan Petugas KPPS di Bandung Sakit, Dinkes: Mayoritas Maag dan Diare

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |00:30 WIB
Ratusan Petugas KPPS di Bandung Sakit, Dinkes: Mayoritas Maag dan Diare
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mencatat, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bandung terserang beberapa penyakit. Mayoritas mereka mengeluhkan sakit maag, diare, dan hipertensi atau darah tinggi.

Hingga Jumat (16/2/2024), total petugas KPPS yang sakit sebanyak 348 orang. Mereka terserang penyakit kelelahan dan terlambat makan.

"Kemarin itu sampai Kamis (15/2/2024) pagi ada sekitar 183 yang sakit dan mendapat pengobatan dari tim kesehatan pemilu. Hari ini pukul 12.00 WIB menjadi 348 orang yang sakit," kata Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian, Jumat (16/2/2024).

Anhar Hadian menyatakan, para petugas KPPS mulai merasakan sakit setelah melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Mereka yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Saat ini mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Namun satu orang masih dirawat di rumah sakit karena sakit batu empedu.

"Yang di rumah sakit sudah pulang, kecuali masuk kemarin (satu orang). Sedangkan yang 300 sekian orang ditensi dikasih obat, tidak ada laporan tambah parah. Mereka istirahat, cukup sehat," ujar dia.

Kadinkes menuturkan, para petugas KPPS mengalami kelelahan karena mereka bekerja lebih dari 24 jam sejak H-1 pencoblosan hingga penghitungan suara, Rabu-Kamis (14-15/2/2024) dini hari. Selain itu, gangguan pencernaan dialami para petugas KPPS karena terlambat makan.

"Mereka sudah standby di TPS dari pukul 05.30 WIB, jadi tidak sempat sarapan sampai pukul 12.00, baru makan siang. Ini jadi salah satu penyebab," tutur Kadinkes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141664//alasan_kpu_naik_jet_pribadi_pada_pemilu_2024_transportasi_reguler_tak_mampu-uvSP_large.jpg
Alasan KPU Naik Jet Pribadi pada Pemilu 2024: Transportasi Reguler Tak Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642//kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement