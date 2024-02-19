Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat AirAsia Tergelincir saat Mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |19:26 WIB
Pesawat AirAsia Tergelincir saat Mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo
Pesawat Airasia tergelincir di Labuan Bajo (Foto : Istimewa)
A
A
A

MANGGARAI BARAT - Kecelakaan menimpa pesawat AirAsia dengan kode QZ 860 saat mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (19/2/2024).

Usai mendarat sempurna pada pukul 10.20 WITA, roda pesawat rute penerbangan Jakarta-Labuan Bajo tersebut tiba-tiba keluar dari jalur taxi way saat sedang menuju ke apron.

Manager Public Relations & Communication of Indonesia AirAsia Ageng Wibowo Leksono mengatakan, ada 151 orang yang menumpang di pesawat tersebut, dan semuanya berhasil dievakuasi.

"Semua kru dan penumpang dipastikan dalam keadaan selamat dan seluruhnya telah berhasil dievakuasi," kata Leksono dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Pesawat tersebut, kata dia, juga telah berhasil dievakuasi dan sudah memasuki area parkir B2 Bandara Komodo Labuan Bajo.

"Proses evakuasi berlangsung sekitar kurang lebih 50 menit,” ujarnya.

Leksono menyampaikan, pihaknya akan melakukan tindakan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti insiden kecelakaan ini bersama otoritas Bandara Komodo Labuan Bajo.

"Adanya kejadian ini, membuat penerbangan rute selanjutnya QZ 861, rute Labuan Bajo-Jakarta terpaksa menunda penerbangan (delay) beberapa jam,” ungkap Leksono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3070062/pesawat_smart_air_tergelincir_di_papua_tengah-QAMe_large.jpeg
Pesawat Smart Air Bawa Bantuan Beras Tergelincir di Intan Jaya Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060550/pesawat_trigana_air_tergelincir-lqKH_large.jpg
Detik-Detik Pesawat Trigana Air Tergelincir di Bandara Kamanap Papua, Ini Penyebabnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/340/3060539/pesawat_trigana_air_tergelincir-uQBc_large.jpg
Pesawat Rombongan PKK yang Tergelincir di Bandara Kamanap Angkut 42 Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/340/2898048/3-fakta-pesawat-asian-one-kecelakaan-di-bandara-kenyam-diduga-rem-blong-udQijd3HPH.jpg
3 Fakta Pesawat Asian One Kecelakaan di Bandara Kenyam, Diduga Rem Blong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/340/2857885/warga-kenyam-gotong-royong-tarik-pesawat-smart-air-yang-tergelincir-selepas-mendarat-H4p8AWQF5w.jpg
Warga Kenyam Gotong Royong Tarik Pesawat Smart Air yang Tergelincir Selepas Mendarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/23/340/2751614/5-fakta-pesawat-kecelakaan-di-papua-tidak-ada-korban-jiwa-ZSMCatQCkP.jpg
5 Fakta Pesawat Kecelakaan di Papua, Tidak Ada Korban Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement