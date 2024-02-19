Pesawat AirAsia Tergelincir saat Mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo

MANGGARAI BARAT - Kecelakaan menimpa pesawat AirAsia dengan kode QZ 860 saat mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (19/2/2024).

Usai mendarat sempurna pada pukul 10.20 WITA, roda pesawat rute penerbangan Jakarta-Labuan Bajo tersebut tiba-tiba keluar dari jalur taxi way saat sedang menuju ke apron.

Manager Public Relations & Communication of Indonesia AirAsia Ageng Wibowo Leksono mengatakan, ada 151 orang yang menumpang di pesawat tersebut, dan semuanya berhasil dievakuasi.

"Semua kru dan penumpang dipastikan dalam keadaan selamat dan seluruhnya telah berhasil dievakuasi," kata Leksono dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Pesawat tersebut, kata dia, juga telah berhasil dievakuasi dan sudah memasuki area parkir B2 Bandara Komodo Labuan Bajo.

"Proses evakuasi berlangsung sekitar kurang lebih 50 menit,” ujarnya.

Leksono menyampaikan, pihaknya akan melakukan tindakan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti insiden kecelakaan ini bersama otoritas Bandara Komodo Labuan Bajo.

"Adanya kejadian ini, membuat penerbangan rute selanjutnya QZ 861, rute Labuan Bajo-Jakarta terpaksa menunda penerbangan (delay) beberapa jam,” ungkap Leksono.