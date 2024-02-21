Peristiwa Hari Ini: Wafatnya Tan Malaka

JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 21 Februari, di antanya lokomotif uang pertama kali digunakan hingga Tan Malaka wafat.

Okezone pun merangkum sejumlah peristiwa bersejarah tersebut. Bdrikut ulasannya:

1804 – Lokomotif Uap Pertama Digunakan di Wales

Pada 21 Februari 1804, lokomotif uap pertama buatan Richard Trevithick digunakan untuk pertama kalinya di Wales. Lokomotif adalah bagian dari rangkaian kereta api, di mana terdapat mesin untuk menggerakkannya.

Biasanya lokomotif terletak paling depan dari rangkaian kereta api. Operator dari lokomotif disebut masinis. Masinis menjalankan kereta api berdasarkan perintah dari pusat pengendali perjalanan kereta api melalui sinyal yang terletak di pinggir jalur rel.

1848 – Diterbitkannya Manifesto Komunis

Pada 21 Februari 1848 untuk pertama kalinya Manifesto Komunis karya Karl Marxdan Friedrich Engels diterbitkan.

Manifesto Komunis atau disebut juga Manifesto Partai Komunis adalah karya yang ditulis oleh Karl Marxdan Friedrich Engels, dua guru besar sosiologi, dan pemimpin pergerakan kaum buruh modern.

Awalnya manifesto ini ditujukan untuk Liga Komunis dan diterbitkan pertama kali pada 21 Februari 1848 di London, Inggris.