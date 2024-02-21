Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Salah Rekap, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Muarojambi Diwarnai Protes

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |18:23 WIB
Salah Rekap, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 di Muarojambi Diwarnai Protes
Rekapitulasi suara di Muarojambi diwarnai protes (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pemilu 2024 di tingkat PPK, Kabupaten Muarojambi, Jambi diwarnai aksi protes sejumlah saksi partai maupun saksi presiden dan wakil presiden.

Pasalnya, terjadi dugaan salah merekap jumlah di C salinan yang tidak sesuai dengan data pada lembar C hasil pleno. Salah seorang saksi partai mengaku bingung, lantaran adanya perbedaan pada salinan.

"Jumlah dalam C salinan di TPS, sering tidak sesuai dengan jumlah yang ada di C," imbuh Bambang, saksi dari Partai PKB l, Rabu (21/2/2024).

Ia mencontohkan, hasil rekap DPR RI di TPS-nya 22, tapi di situ 18. Jauh jadinya. Bukan berkurang lagi, tapi beda salinan.

"Yang kita bingungkan kok bisa beda. Kalau terjadi salah salin di surat suara lain di provinsi dan kabupaten ternyata tidak," katanya.

Komisioner KPU Kabupaten Muarojambi, Desmara mengaku bahwa pihak KPPS sudah bekerja sesuai dengan prosedurnya dan regulasinya.  "Tapi karena kondisi faktor kelelahan, kecapekan. Mereka bekerja dari pagi, bahkan sampai subuh dan ada yang sampai pagi lagi," ujarnya.

Terkait adanya perbedaan, menurutnya, pihaknya berpedoman kepada C hasil. "Kita akan melakukan sinkronisasi hingga batas akhirnya pada 2 Maret 2024," tandas Desmara.

(Arief Setyadi )

      
