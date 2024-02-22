Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tega! Siswa Penyandang Disabilitas di Gunungkidul Dibully hingga Jarinya Patah

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |15:34 WIB
Tega! Siswa Penyandang Disabilitas di Gunungkidul Dibully hingga Jarinya Patah
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - RAN (13) siswa sebuah SMP Negeri di Kecamatan Wonosari, Gunungkidul terpaksa harus menjalani perawatan di RSUD Wonosari. Siswa penyandang disabilitas ini menjadi korban perundungan saat jam pelajaran di sekolah.

Ditemui di RSUD Wonosari, orang tua dari RAN, Wasido mengatakan, putranya yang bernama RAN (13) adalah salah satu siswa di SMP Negeri yang ada di Kapanewon Wonosari. Kamis (22/2/2024) pagi, anaknya sebenarnya dijadwalkan menjalani operasi pemasangan pen di jari tangannya yang patah.

"Tadi harusnya operasi. Sudah masuk ruang operasi tapi karena batuk maka ndak jadi," terang dia, Kamis (22/2/2024).

Dokter kemudian memutuskan untuk kembali mengobservasi anaknya tersebut sehingga jadwal untuk operasi jari dari anaknya belum bisa dipastikan. Dia masih menunggu keputusan dari para dokter yang menangani anaknya tersebut.

Wasido mengatakan sejak lahir, bocah yang duduk di bangku kelas VII SMP ini memang berbeda dengan teman-temannya karena ia terlahir disabilitas yaitu tangannya hanya satu. Perbedaan inilah yang membuat RAN seringkali mendapatkan perlakukan tak pantas dari teman-temannya.

Kemarin seusai dzuhur, putranya kembali mendapatkan perlakuan berbeda dari teman-temannya. Informasi yang ia dapat, RAN kembali mendapatkan perundungan oleh temannya. Mungkin karena tidak terima RAN kemudian melakukan pembalasan hingga terjadi perkelahian.

"Anak saya kan cacat sejak lahir (tidak memiliki tangan kiri), terus diejek-ejek temennya itu. Mungkin Gak terima atau gimana hingga terjadi perlawanan dan berkelahi itu," papar Wasido.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185340//aksi_bullying_siswa-JDig_large.jpg
Kasus Kekerasan Pelajar Marak, DPR Perkuat Regulasi Antiperundungan di RUU Sisdiknas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184856//viral-4ZW5_large.jpg
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184887//bullying-1Bj6_large.jpg
Pelajar SMK di Jakbar Dikeluarkan, Ternyata Sering Bolos karena Dibully Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184147//bullying-Gb78_large.jpg
Polisi Cek Rekam Medis Korban Usut Dugaan Bullying di SMPN 19 Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184079//prabowo-EDX1_large.jpg
Soal Bullying di Sekolah, Prabowo: Harus Kita Atasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183884//siswa_smp_tewas_usai_dibully-KELO_large.jpg
Siswa SMP Tangsel yang Diduga Dibully Meninggal, 6 Orang Saksi Diperiksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement