HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Kematian Alexei Navalny, AS Akan Jatuhkan Sanksi ke 500 Target Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |14:22 WIB
Imbas Kematian Alexei Navalny, AS Akan Jatuhkan Sanksi ke 500 Target Rusia
AS akan jatuhkan sanksi ke 500 target Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) akan menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 500 sasaran pada Jumat (23/2/2024) dalam tindakan menandai ulang tahun kedua invasi Rusia ke Ukraina.

Wakil Menteri Keuangan AS Wally Adeyemo mengatakan kepada Reuters pada Kamis (22/2/2024), tindakan tersebut yang dilakukan melalui kemitraan dengan negara-negara lain, akan ditargetkan pada kompleks industri militer Rusia serta perusahaan-perusahaan di negara ketiga yang membantu memfasilitasi akses Rusia terhadap barang-barang yang diinginkannya.

Hal ini dilakukan ketika Washington berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang dan kematian pemimpin oposisi Alexei Navalny.

“Besok kami akan mencabut ratusan sanksi di sini, di Amerika Serikat, namun penting untuk mengambil langkah mundur dan mengingat bahwa bukan hanya Amerika yang mengambil tindakan tersebut,” terangnya.

Dia mengatakan sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan Rusia tidak bisa mendapatkan akses terhadap barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat senjata dan memperlambat akses Rusia terhadap pendapatan yang dibutuhkan untuk menopang perekonomian dan pembuatan senjata.

Paket tersebut akan menjadi yang terbaru dari ribuan sanksi yang menargetkan Moskow yang diumumkan oleh AS dan sekutunya setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat kota-kota menjadi puing-puing.

(Susi Susanti)

      
