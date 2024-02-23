Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Harga Sayuran di Pasar Rangkasbitung Naik, Emak-Emak Kepusingan

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:17 WIB
Harga Sayuran di Pasar Rangkasbitung Naik, Emak-Emak Kepusingan
Pedagang sayur (foto: dok MPI)
LEBAK - Sejumlah sayuran di Pasar Rangkasbitung mengalami kenaikan harga. Tak tanggung-tanggung cabai merah tembus Rp100 ribu perkilogram begitupun bawang merah Rp50 ribu perkilogram.

"Cabai merah naik Rp100 ribu perkilogram tadinya Rp70 ribu, cabai oranye Rp80 ribu mulanya Rp40 Ribu, cabai hijau kecil Rp30 ribu naik menjadi Rp60 ribu. Kalau bawang hanya bawang merah yang naik tadinya Rp30 ribu jadi Rp50 ribu,"kata Ujang salah satu pedagang di Pasar Rangkasbitung, Jumat, 23 Februari 2024.

Kata Ujang, kenaikan diprediksi akan terus terjadi hingga menjelang bulan suci Ramadhan. "Kayanya bakal terus naik sampai mau puasa, kita harap harga murah, pengunjung ramai,"ucapnya.

Sementara Nuraisah salah satu pembeli mengaku kebingungan dengan harga cabai dan bawang yang kian hari terus mengalami kenaikan.

"Pusing mas, semuanya naik. Sebagai ibu rumah tangga ya kita pusing lah pendapatan segitu-gitu aja tapi harga pada naik,"kata ibu 3 anak ini.

