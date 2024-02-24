Satgas TMMD Ke-119 Kodim Yahukimo Bangun MCK Untuk Masyarakat Kali Biru

YAHUKIMO - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-119 Kodim 1715/Yahukimo telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kampung Kali Biru dengan pembangunan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Kampung Kali Biru, yang terletak di Kabupaten Yahukimo, Papua, merupakan salah satu daerah yang membutuhkan fasilitas MCK yang layak.

Dalam kerangka program TMMD Ke-119, TNI bersama warga setempat bekerja sama untuk membangun sarana MCK yang lebih baik. Proses pembangunan MCK ini melibatkan kerja sama antara anggota TNI, warga masyarakat, serta pemerintah setempat guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Tommy Yudistyo, S.Sos.,M.Han., Sabtu (24/02/24) menuturkan bahwa program TMMD merupakan salah satu upaya TNI dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil atau pedalaman. Pembangunan MCK di Kampung Kali Biru tidak hanya sekedar infrastruktur fisik semata, namun juga menjadi simbol dari sinergi dan kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

“Dengan adanya fasilitas MCK yang lebih baik, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas kehidupan mereka sehari-hari,” ucapnya.